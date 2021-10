NEC heeft zondag een bijzonder roerige week positief afgesloten. De Nijmegenaren waren in De Grolsch Veste met 1-2 te sterk voor FC Twente, dat voor het eerst in twee maanden verloor in de Eredivisie.

Na een tamme eerste helft kwam NEC in de vijftigste minuut verrassend op voorsprong via Elayis Tavsan. Virgil Misidjan maakte er niet lang daarna 1-1 van, maar NEC pakte een kwartier voor tijd weer de leiding via Javier Vet na geblunder van Robin Pröpper. De bezoekers hielden in de slotfase zonder veel problemen stand.

Voor NEC was de uitwedstrijd tegen FC Twente het sluitstuk van een week waarin het amper over voetbal ging. De Nijmegenaren verloren vorige week de Gelderse derby van Vitesse, waarna een deel van het uitvak instortte toen fans van de Arnhemmers de zege met de spelers vieren. Buiten braken ook nog eens rellen uit.

Door de knappe overwinning in Enschede houdt NEC zicht op de subtop. De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft nu één punt minder dan nummer zeven FC Twente en staat achtste. De laatste keer dat de club uit Enschede een competitiewedstrijd verloor, was op 28 augustus tegen SC Cambuur (2-0).

Robin Pröpper liet zich een kwartier voor tijd aftroeven door Javier Vet.

Wedstrijd komt pas in de tweede helft los

Na een bloedeloze eerste helft kwam NEC vlak na rust op voorsprong in De Grolsch Veste. Doelman Lars Unnerstall verwerkte een schot van Jonathan Okita niet geweldig, waardoor de volledig vrijstaande Tavsan in de rebound kon binnenwerken. FC Twente claimde dat Ali Akman in de voorbereidende aanval een overtreding had gemaakt, maar de protesten waren tevergeefs.

De openingstreffer zorgde ervoor dat de wedstrijd eindelijk loskwam. FC Twente werd direct gevaarlijk en kreeg in de 58e minuut al loon naar werken. Misidjan kreeg de bal aan de linkerkant en beloonde zijn sterke invalbeurt door in de verre hoek raak te schieten. De thuisploeg bleef dreigend en was dicht bij de 2-1, maar Michel Vlap stuitte op Mattijs Branderhorst en Daan Rots schoot in de rebound van dichtbij naast.

Het was NEC dat een kwartier voor tijd met dank aan Pröpper enigszins uit het niets opnieuw de leiding pakte. De aanvoerder van FC Twente liet zich de bal aan de rand van het strafschopgebied op kinderlijk eenvoudige wijze ontfutselen door de jagende Vet, die vervolgens Unnerstall passeerde. FC Twente drong in de laatste minuten nog wel aan, maar grote kansen op de gelijkmaker bleven uit.

