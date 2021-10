Bashir Abdi is het publiek dankbaar na zijn overwinning bij de marathon van Rotterdam in een sensationeel snelle tijd. De Belg liep zondag met 2:03.35 een parcoursrecord én een Europees record en dat had hij deels te danken aan het thuisvoordeel.

"Ik heb deze marathon speciaal gekozen, omdat die aanvoelt als een thuiswedstrijd. En daar heb ik van genoten. De toeschouwers waren gek; op bepaalde stukken was ik bijna doof door de aanmoedigingen. Ze riepen steeds mijn naam en dat motiveerde enorm. Kippenvel", zei Abdi vlak na de finish op de Coolsingel tegen de NOS.

De 32-jarige Abdi was als de grote favoriet begonnen aan de marathon, nadat hij op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer brons had gepakt. "Ik wilde iets terugdoen voor dit fantastische publiek en dat is gelukt. Ik ben zo blij."

De prestatie van Abdi is extra knap, omdat de olympische marathon niet ver achter hem ligt. Hij had ruim twee maanden de tijd om zich voor te bereiden op de veertigste editie van de marathon van Rotterdam. "Ik had liever twaalf weken gehad. Maar goed, ik moest dit accepteren. Ik heb veel slaap ingehaald en goed getraind. Daardoor wist ik dat ik hiertoe in staat was, zeker bij dit ideale marathonweer."

'Het heeft hem veel gekost'

De grote concurrent van Abdi in Rotterdam was tweevoudig winnaar Marius Kipserem, die tweede werd in 2:04.11. De Keniaan versnelde onverwacht vroeg. Na 25 kilometer ging hij in de aanval, maar Abdi achterhaalde hem en liep in de laatste kilometers weg bij zijn rivaal.

"Ik had eerst niet door dat Kipserem ervandoor ging. Bij een drinkmoment had hij ineens een groot gat, maar ik weet niet of dat verstandig was van hem. Het heeft hem veel gekost. Ik had nog lang om bij hem te komen en op het juiste moment te versnellen."

"Op een gegeven moment was het tempo laag. Ik dacht: nee, ik ben gekomen om snel te lopen. Het moet nu sneller en dat lukte, al had ik het wel zwaar. De laatste 2 kilometer voelde aan als 5 kilometer."

Het Europese record op de marathon was sinds 2015 2:04,16 en stond op naam van de Turk Kaan Kigen Özbilen. Het wereldrecord is 2:01.39 van de Keniaan Eliud Kipchoge.