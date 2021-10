Feyenoord begint zondag zonder Alireza Jahanbakhsh aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Iraniër zit op de bank in Leeuwarden en wordt in de aanval vervangen door Jens Toornstra. Fredrik Aursnes neemt de plek van Toornstra over op het middenveld.

Opstelling Cambuur Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten, Bangura; Jacobs, Maulun, Hoedemakers; Sambissa, Boere, Kallon.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

Jahanbakhsh scoorde dit Eredivisie-seizoen nog niet en is gepasseerd door trainer Arne Slot. Naast Toornstra beginnen Bryan Linssen en Luis Sinisterra in de aanval bij Feyenoord.

Voor Aursnes, die afgelopen zomer overkwam van Molde FK, is het zijn vierde basisplaats in de Eredivisie. Guus Til en Orkun Kökçü completeren het middenveld van Feyenoord.

In de defensie beginnen Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Senesi ontbrak donderdag nog in het Conference League-duel met Union Berlin vanwege ziekte. Hij werd vervangen door Lutsharel Geertruida, die tegen Cambuur weer op de bank zit.

Feyenoord wacht al een maand op zege in Eredivisie

SC Cambuur tegen Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in het Cambuur Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

De Rotterdammers wachten al ruim een maand op een overwinning in de Eredivisie, na een nederlaag tegen Vitesse (2-1) en een gelijkspel tegen RKC Waalwijk (2-2). Afgelopen donderdag werd in de Conference League wel gewonnen (2-1) van Union Berlin.

Cambuur kent na de promotie tot dusver een goed seizoen. De club uit Leeuwarden staat na negen wedstrijden op een keurige tiende plaats.