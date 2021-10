"In het begin kregen we nog een paar goede mogelijkheden, maar die maakten we niet", analyseert PSV-aanvoerder Marco van Ginkel. "We begonnen prima aan de wedstrijd. Het strijdplan was om meer de lange bal te hanteren. We weten dat ajax goed is in druk zetten, ze hebben een goede week achter de rug. We wilden dan ook niet te dicht bij de eigen goal spelen en daar kwamen een paar mogelijkheden uit. Maar uiteindelijk kregen we minder grip op het veld en werd het heel pijnlijk. Een 5-0-nederlaag gebeurt niet vaak. In een onderling duel tegen de nummer één mag dat zeker niet gebeuren."