Henk Veerman baalde zaterdagavond flink van zijn verrassende reserverol bij sc Heerenveen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1). De clubtopscorer van de Friezen laat volgens zijn trainer Johnny Jansen momenteel te weinig zien, maar hij heeft geen idee waar zijn coach precies op doelt.

"In mijn ogen heb ik de trainer geen aanleiding gegeven om me te passeren, maar we gaan maandag de beelden bekijken en daar moet het op te zien zijn. Als hij niet tevreden is, moeten we het aanpassen. Anders ga ik niet meer spelen denk ik", zei Veerman na de 2-1-nederlaag in Stadion Galgenwaard tegen ESPN.

De reserverol voor Veerman was verrassend te noemen, want de boomlange spits is met vijf doelpunten topscorer van Heerenveen. Hij was afgelopen week weliswaar ziek, maar trainer Jansen gaf voor de wedstrijd bij ESPN aan dat hij Veerman vooral passeert omdat hij (ook op de training) onvoldoende laat zien.

"Ik heb geen idee wat ik extra kan brengen, maar op een training kan je altijd wel meer geven", zei Veerman, die zelf ook verrast was door de keuze van zijn trainer. "Sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon kut dat je niet speelt en hoort dat je te weinig doet. Het is enorm zuur. Het mag duidelijk zijn dat ik er niet blij mee ben."

Trainer Johnny Jansen is niet tevreden met wat Henk Veerman laat zien bij sc Heerenveen.

Joey Veerman: 'Henk en de trainer komen er wel uit'

Ook Joey Veerman, die geregeld een succesvolle tandem vormt met Henk Veerman, had niet zien aankomen dat Jansen de spits op de bank zou zetten. "Natuurlijk ben je daarover verbaasd, ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is. Hij heeft toch al vijf goals gemaakt, dan verwacht je niet 1, 2, 3 dat je op de bank wordt gezet."

Henk Veerman mocht een kwartier voor tijd wel invallen en was in de slotfase dicht bij een doelpunt, maar zijn schot in kansrijke positie was matig. Vlak daarna scoorde Sander van de Streek wél voor FC Utrecht, waardoor de thuisploeg met 2-1 zegevierde.

"Misschien had Henk die kans wel gemaakt als hij wat langer in het veld had gestaan", zei Joey Veerman, die zich geen zorgen maakt over de toekomst van zijn naamgenoot bij Heerenveen. "Ik denk dat hij en de trainer wel wat durven te zeggen tegen elkaar en er wel uit gaan komen. Dat moet ook wel, ze hebben geen keus."

