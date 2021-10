Vivianne Miedema ontbreekt dinsdagavond bij de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De spits krijgt vanwege haar drukke schema rust van bondscoach Mark Parsons.

De KNVB meldt zondag in een verklaring dat de keuze om Miedema rust te geven al van tevoren was genomen, in overleg met haar club Arsenal. Parsons roept dan ook geen vervanger op voor de sterspeelster.

De 25-jarige Miedema was vrijdagavond na drie minuten spelen nog verantwoordelijk voor de openingstreffer van de Oranjevrouwen tegen Cyprus, dat met 0-8 werd geklopt. Miedema maakte in Larnaca de negentig minuten vol.

De Oranjevrouwen speelden tegen het nog puntloze Cyprus de derde wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks. Groep C bestaat, naast Cyprus en Belarus, uit Tsjechië en IJsland.

Alleen de nummer één van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland bezet momenteel de eerste plaats met zeven punten, drie meer dan naaste belager Tsjechië.

De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Belarus begint dinsdag om 20.00 uur in Minsk. Na het uitduel met Belarus vervolgt de ploeg van Parsons de WK-kwalificatie op 26 november met een uitwedstrijd tegen Tsjechië.