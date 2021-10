Rai Vloet is zaterdagavond diep door het stof gegaan na de pijnlijke 1-0-nederlaag van Heracles Almelo tegen streekgenoot PEC Zwolle. De aanvaller, die twintig minuten voor tijd een panenka volledig verkeerd uitvoerde, had zich voor de wedstrijd al voorgenomen om een eventuele penalty op die manier te nemen.

"Ik was er vrijdag op de training al over uit. Bij mijn laatste strafschoppen koos ik altijd voor een hoek en dan schoot ik overtuigend binnen. Maar keepers gaan bij mijn penalty's altijd vroeg naar een hoek, vandaar dat ik ervoor koos om de bal door het midden te chippen", vertelde Vloet in Zwolle in gesprek met ESPN.

"Ik kijk ook beelden van keepers natuurlijk. Ik dacht dat ik de grootste kans had als ik de bal door het midden zou schieten. Misschien had ik gewoon moeten schieten in plaats van een panenka uit te voeren."

PEC-doelman Kostas Lamprou koos ook wel voor een hoek, maar de Griek had bij nader inzien kunnen blijven staan. Vloet chipte de bal namelijk een kleine meter over de lat, waardoor hij verzuimde om Heracles in de slotfase op voorsprong te zetten.

'Ik voel me erg klote'

Om het leed van Vloet nog iets erger te maken, kreeg ook PEC in de blessuretijd een strafschop. Aanvoerder Bram van Polen koos in tegenstelling tot Vloet wél voor een hoek (links) en schoot de bal feilloos achter Janis Blaswich, waardoor de 'Blauwvingers' de eerste overwinning van het seizoen boekten.

"Excuses aan de hele club, de supporters, de spelersgroep en de staf", zei een terneergeslagen Vloet. "Dit reken ik mezelf natuurlijk wel aan. Ik voel me erg klote. Ik sta daar om die penalty binnen te schieten en dat gebeurde niet, terwijl ie aan de andere kant wel viel. Het was mijn verantwoordelijkheid om te scoren."

Door de misser van Vloet, vorig seizoen met zestien doelpunten topscorer van Heracles, leden de Almeloërs de tweede nederlaag op rij. De ploeg van trainer Frank Wormuth bezet momenteel de twaalfde plek in de Eredivisie.

