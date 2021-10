AC Milan heeft zaterdag in een spectaculair duel een 2-4-zege geboekt op negen man van Bologna. Milan-spits Zlatan Ibrahimovic maakte een eigen goal, maar scoorde vlak voor tijd ook in het juiste doel.

Milan kwam in Stadio Renato Dall'Ara in de zestiende minuut op voorsprong door een treffer van Rafael Leão. De Portugees werd weggestuurd door Ibrahimovic en schoot via het been van een tegenstander raak in de korte hoek.

Bologna-verdediger Adama Soumaoro kreeg vlak daarna een rode kaart voor het vasthouden van de doorgebroken Rade Krunic. Milan profiteerde nog voor rust via een harde uithaal van rechtsback Davide Calabria.

Met tien man kwam de thuisploeg vlak na rust knap terug tot 2-2. Eerst kopte Ibrahimovic de bal bij een corner ongelukkig achter zijn eigen keeper en drie minuten later tekende Musa Barrow voor de gelijkmaker.

Na een uur moest Bologna met negen man verder, omdat Roberto Soriano na ingrijpen van de VAR rood kreeg. De ploeg van de Nederlandse invallers Mitchell Dijks en Jerdy Schouten hield lang stand, maar in de slotfase ging het alsnog mis.

Ismaël Bennacer zorgde in de 84e minuut voor opluchting bij AC Milan (2-3). Ibrahimovic maakte in de slotminuut zijn foutje van eerder in de wedstrijd goed door ook in het juiste doel te scoren.

