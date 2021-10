RKC Waalwijk heeft in de onderste regionen van de Eredivisie een belangrijke zege geboekt op Sparta Rotterdam. Door een kopbal van Michiel Kramer in de voorlaatste minuut won de thuisploeg zaterdag met 1-0 van de directe concurrent.

RKC klimt door de tweede zege van het seizoen naar de veertiende plaats, met tien punten uit tien duels. Sparta zakt weg naar plek zeventien (zeven punten) en heeft alleen hekkensluiter PEC Zwolle nog onder zich.

In het Mandemakers Stadion viel in de eerste helft weinig te beleven. RKC-spits Jens Odgaard was met een boogbal nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet werd door Sparta-keeper Maduka Okoye net onder de lat weggetikt.

De tweede helft bood veel meer spektakel, waarbij de thuisploeg de grootste kansen kreeg om de score te openen. Kramer schoot eerst van dichtbij over en kopte kort daarna de bal uit een voorzet van Odgaard naast.

Daarna was het de beurt aan Sparta om gevaarlijk te worden, maar Mario Engels schoof de bal in vrije scoringspositie net voorlangs. Even later was het aan de andere kant wel raak. Invaller Iliass Bel Hassani wurmde zich langs een paar Sparta-verdedigers en gaf een voorzet op maat aan Kramer, die deze keer niet faalde.

