FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Leden van de Spaanse topclub stemden in groten getale in met een lening van 1,5 miljard euro, die onder meer gebruikt moet worden voor de verbouwing van Camp Nou.

Bij de algemene vergadering stemden 405 leden voor het zogenoemde Espai Barça-project. Slechts 21 leden waren tegen.

"We gaan deze kans aangrijpen om onze faciliteiten uit te breiden en te verbeteren", zei een geëmotioneerde Laporta. "Dit is de erfenis die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen."

De voorzitter wist de leden ervan te overtuigen dat het Espai Barça-project noodzakelijk is om de inkomsten van Barcelona te vergroten en zo de toekomst van de club veilig te stellen. "Het was niet rampzalig geweest als het project was afgekeurd, maar het had de zaken wel een stuk lastiger gemaakt", aldus Laporta.

Volgens de plannen worden in en rond Camp Nou grote renovaties doorgevoerd. De capaciteit van het stadion zal van 100.000 naar zo'n 105.000 mensen gaan, terwijl er meer vipboxen zullen komen. Ook andere gebouwen op het complex van Barcelona zullen flink onder handen genomen worden.

Zo ziet Camp Nou eruit na de verbouwing. Foto: FC Barcelona

Barcelona heeft grote financiële problemen

Barcelona kampt met grote financiële problemen. De club van trainer Ronald Koeman leed over vorig seizoen een recordverlies van 481 miljoen euro. De totale schuldenlast is zo'n 1,35 miljard euro.

Volgens Laporta is de nieuwe lening van 1,5 miljard euro een "weloverwogen risico" en zullen de leden constant op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen van het project.