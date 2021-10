FC Utrecht heeft zaterdag laten zien dat de pijnlijke 5-1-nederlaag van vorige week tegen AZ een incident was. De ploeg van trainer René Hake won met 2-1 van sc Heerenveen, evenaart met de goede seizoensstart een clubrecord en staat voorlopig derde in de Eredivisie.

Na een ruststand van 1-1 - Moussa Sylla opende de score en door een eigen goal van Willem Janssen werd het gelijk - kroonde invaller Sander van de Streek zich tien minuten voor tijd tot matchwinner met een knappe kopbal.

FC Utrecht heeft nu vijf van de laatste zes Eredivisie-duels gewonnen en staat met twintig punten derde. Alleen in het seizoen 1983/1984, toen Barry Hughes aan het roer stond in de Domstad, haalde de club in de eerste tien speelrondes dat puntenaantal (omgerekend naar het driepuntensysteem).

Met de zege op Heerenveen meldde Utrecht zich vlak achter koploper Ajax (22) en nummer twee PSV (21), die elkaar zondag om 16.45 uur treffen in de Johan Cruijff ArenA.

Het sc Heerenveen van coach Johnny Jansen, die clubtopscorer Henk Veerman in Stadion Galgenwaard verrassend buiten de basis hield, beleeft met drie nederlagen in vier wedstrijden juist een mindere fase. De Friezen staan achtste.

Willem Janssen zorgde met een eigen doelpunt onbedoeld voor de gelijkmaker. Willem Janssen zorgde met een eigen doelpunt onbedoeld voor de gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Driedubbele wissel Hake maakt het verschil

Het fel startende Utrecht kwam in de 21e minuut - de thuisploeg had op dat moment via Anastasios Douvikas en Bart Ramselaar al kansen gemist - op 1-0 dankzij een doelpunt van Sylla. De aanvaller schoot raak op aangeven van linksback Django Warmerdam.

De voorsprong hield niet lang stand, want twee minuten later stond het door een ongelukkige eigen goal van Utrecht-aanvoerder Janssen weer gelijk. Na dat doelpunt was het gedaan met het overwicht van de thuisploeg.

In de wat tegenvallende tweede helft leken beide ploegen op een gelijkspel af te stevenen. In een poging iets te forceren besloot Utrecht-trainer Hake in de 64e minuut drie keer te wisselen, waarbij hij onder anderen Van de Streek en Hidde ter Avest in de ploeg bracht.

Dat bleek een gouden greep, want tien minuten voor tijd tekende Van de Streek voor de winnende treffer door knap raak te koppen. Ditmaal was niet de links-, maar de rechtsback (Ter Avest) de aangever. De Utrechtse zege kwam vervolgens niet meer in gevaar.

Sander van der Streek had nog flink wat werk te verzetten na de voorzet van Hidde ter Avest. Sander van der Streek had nog flink wat werk te verzetten na de voorzet van Hidde ter Avest. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie