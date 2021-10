VfL Wolfsburg-trainer Mark van Bommel snapt dat hij en zijn ploeg onder vuur liggen na de vierde nederlaag op rij in de Bundesliga. 'Die Wölfe' verloren zaterdag met 0-2 van SC Freiburg en hebben daardoor al acht achtereenvolgende duels niet gewonnen.

"Ik accepteer alle kritiek", zei Van Bommel na afloop tegen Sky Sport. "Want als je wedstrijden niet wint, krijg je hoe dan ook kritiek. Je weet dat er druk is en dat die van buitenaf komt. Dat is volkomen normaal."

De 44-jarige Van Bommel kwam dit seizoen nog goed uit de startblokken met VfL Wolfsburg, waar hij afgelopen zomer werd aangesteld. De voormalige trainer van PSV was vorige maand nog koploper met de ambitieuze club, maar na vijf competitieduels op rij zonder zege is Wolfsburg teruggevallen naar de achtste plaats.

Na de nederlaag tegen SC Freiburg riepen verschillende supporters dat Van Bommel moest vertrekken, maar technisch directeur Marcel Schäfer denkt daar nog niet aan. "Het team heeft vandaag gevochten, maar de vonk moet nog overslaan naar de fans. We moeten iets meer doen en een reactie laten zien."

Van Bommel denkt dat hij in staat is om voor de ommekeer te zorgen. "Zoals ik het als speler deed, zo moet ik nu mijn team leiden. Dat je elke dag harder en harder werkt. Dan kom je uit deze situatie, en niet anders."

Naast de vrije val in de Bundesliga presteert VfL Wolfsburg teleurstellend in de Champions League. De nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen won geen enkele van de eerste drie groepswedstrijden en is met twee punten hekkensluiter in een poule met Red Bull Salzburg, Sevilla en Lille OSC.

