Roda JC heeft zaterdag door een merkwaardig eigen doelpunt van Stefano Marzo verloren van FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers gingen thuis met 1-2 onderuit.

Het curieuze eigen doelpunt van Marzo viel in de 36e minuut. De Belgische rechtsachter leek de voorzet van FC Emmen-aanvaller Rui Mendes naast het doel van Roda JC-keeper Rody te Boer te willen koppen, maar via de binnenkant van de paal zeilde de bal binnen. Daarna werd er niet meer gescoord in Limburg.

Jari Vlak had FC Emmen al na acht minuten spelen op voorsprong geschoten. De Boer redde nog twee keer op inzetten van Jeredy Hilterman uit een hoekschop, maar bij de herkansing van Vlak was hij kansloos.

Binnen drie minuten kwam Roda JC langszij. Xian Emmers dook alleen op voor de doelman van FC Emmen en legde de bal vervolgens breed op de vrijstaande Dylan Vente, die zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen maakte. Door de eigen goal van Marzo ging het alsnog mis voor de thuisploeg.

FC Emmen klimt door de driepunter in Kerkrade naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft 22 punten, vijf minder dan koploper FC Volendam. Roda JC blijft met achttien punten steken op de zevende plaats.

