FC Utrecht-sc Heerenveen ·

De ziekte is niet de voornaamste reden dat Henk Veerman niet in de basis staat, zegt Johnny Jansen. "We zijn wat minder tevreden, ik verwacht gewoon meer van hem", vertelt de trainer tegen ESPN. "Hij laat onvoldoende zien, ook op de training. Ik hoop dat hij heel boos is en dat wanneer hij erin komt uit een ander vaatje gaat tappen. Hij moet dit signaal oppakken en serieus aan de bak."