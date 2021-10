Borussia Dortmund heeft zich zaterdag met een simpele 1-3-competitiezege op Arminia Bielefeld hersteld van de kansloze nederlaag (4-0) tegen Ajax in de Champions League. Trainer Mark van Bommel leed met VfL Wolfsburg al zijn vierde nederlaag op rij in de Bundesliga.

Dortmund blijft door de overwinning in het spoor van Bayern München, dat met 4-0 veel te sterk was voor TSG Hoffenheim. Het verschil tussen de titelrivalen bedraagt na negen speelronden één punt.

Dortmund moest het doen zonder topspits Erling Haaland, die dinsdag in de Amsterdam ArenA nog in de basis stond. De Noor kampt met een heupblessure en staat minstens een maand aan de kant. Hij mist daardoor het tweede duel met Ajax en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland.

Met Donyell Malen in de spits kwam Dortmund na een half uur spelen op voorsprong in Bielefeld. Emre Can benutte een penalty die was toegekend na een overtreding op Jude Bellingham. Mats Hummels verdubbelde de voorsprong op slag van rust.

Ook in de tweede helft hadden de bezoekers weinig moeite met de nummer voorlaatst van de Bundesliga. Net nadat Malen was gewisseld, maakte Bellingham er 0-3 van. Fabian Klos redde vlak voor tijd uit een penalty de eer voor Bielefeld.

Flekken verrast met Freiburg ook tegen Van Bommel

Van Bommel is met VfL Wolsburg in een vrije val geraakt. Thuis tegen SC Freiburg (0-2) werd al de vierde nederlaag op rij geleden, terwijl midweeks ook van Red Bull Salzburg werd verloren in de Champions League. Daardoor zakt de ploeg van de Nederlandse trainer, die met vier overwinningen nog uitstekend aan het seizoen begon, naar de zevende plaats.

Freiburg is juist de grote verrassing van het seizoen. De ploeg van doelman Mark Flekken, die de afgelopen interlandperiode door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst werd geselecteerd voor Oranje, bezet de derde plaats. Bovendien is Flekken met slechts zes tegengoals de minst gepasseerde keeper van de Bundesliga.

Nick Viergever en Jetro Willems blijven Greuther Fürth troosteloos laatste. De promovendus, die pas één punt heeft gehaald uit negen wedstrijden, verloor met 4-1 van RB Leipzig, waar de geblesseerde Brian Brobbey ontbrak.