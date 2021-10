Giorgos Giakoumakis heeft zaterdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Celtic. De voormalige Eredivisie-topscorer brak pas een kleine twee maanden na zijn transfer van VVV-Venlo naar de Schotse recordkampioen de ban in Glasgow.

De 26-jarige Giakoumakis opende na 34 minuten spelen bij zijn basisdebuut de score tegen St. Johnstone. Op aangeven van Anthony Ralston werkte de Griek van dichtbij af. De wedstrijd op Celtic Park is momenteel nog bezig.

Giakoumakis maakte op de slotdag van de zomerse transferwindow de overstap van VVV naar Celtic. Door een blessure maakte hij pas op 30 september in de Europa League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen zijn debuut voor 'The Bhoys'. Tegen St. Johnstone speelt hij pas zijn vierde wedstrijd voor Celtic.

Giakoumakis veroverde vorig seizoen de topscorerstitel in de Eredivisie door liefst 26 keer te scoren voor VVV-Venlo, dat ondanks de vele doelpunten van de spits naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

De Griekse international was daarmee de eerste winnaar van de Willy van der Kuijlen-trofee. De topscorerstitel is sinds vorig seizoen vernoemd naar de in april overleden Eredivisie-topscorer aller tijden.