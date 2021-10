Manchester City en Chelsea hebben zaterdag een simpele overwinning geboekt in de Premier League. City versloeg Brighton & Hove Albion met 1-4, terwijl Chelsea eerder op de dag Norwich City oprolde: 7-0. Het veelbesproken Newcastle United pakte een punt dankzij een prachtig doelpunt.

City kende geen problemen met Brighton, dat knap vierde staat, maar in het eerste half uur al op een 0-3-achterstand was gezet. Ilkay Gündogan opende de score, waarna Phil Foden het duel met twee goals eigenlijk al besliste.

In de slotfase kwam de thuisploeg, waar Joël Veltman de hele wedstrijd als rechtsback speelde, op 1-3 dankzij een benutte penalty van Alexis Mac Allister. City-invaller Riyad Mahrez had echter het laatste woord.

Chelsea had thuis tegen Norwich bij rust ook al drie keer gescoord. Mason Mount, Callum Hudson-Odoi en Reece James passeerden keeper Tim Krul, die onlangs nog tot de Oranje-selectie behoorde, maar niet in actie kwam.

Na rust moest Krul nog vier treffers toestaan. Ben Chilwell maakte 5-0 en Max Aarons kreeg een eigen doelpunt op zijn naam, voordat Mount met twee goals zijn hattrick completeerde.

Chelsea, waar Hakim Ziyech als invaller zijn eerste Premier League-minuten sinds 11 september maakte, leidt na negen speelrondes met 22 punten. City geeft twee punten toe.

Omhaal leidt tot punt Newcastle, Everton pijnlijk onderuit

Newcastle, waarbij Graeme Jones drie dagen na het ontslag van Bruce als interim-coach op de bank zat, kwam op bezoek bij concurrent Crystal Palace na rust op achterstand door een goal van Christian Benteke. Even later herstelde Callum Wilson het evenwicht met een prachtige omhaal in de kruising.

De eerste overwinning van 'The Magpies', die sinds kort in Saoedische handen zijn, zat er echter niet in. Vlak voor tijd ontsnapte de club aan een nederlaag toen de 2-1 van Benteke werd afgekeurd door de VAR.

Verder leed Everton een zeer pijnlijke thuisnederlaag tegen Watford, een andere concurrent van Newcastle: 2-5. In de slotfase bogen Juraj Kucka en Joshua King met goals in iets meer dan een minuut tijd een 2-1-achterstand om, waarna ook King - hij maakte zijn hattrick compleet - en Emmanuel Dennis nog scoorden. Het was open huis bij Everton: de laatste vier treffers vielen in twaalf minuten.

Onder in de Premier League pakte Leeds United tegen Wolverhampton Wanderers diep in blessuretijd een punt dankzij een benutte strafschop van Rodrigo (1-1) en eindigde Southampton-Burnley in 2-2. Oud-Vitessenaar Armando Broja scoorde namens de thuisclub.

