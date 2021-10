Koploper Chelsea heeft zaterdag met speels gemak de derde zege op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van invaller Hakim Ziyech was mede door een hattrick van Mason Mount veel te sterk voor hekkensluiter Norwich City van doelman Tim Krul: 7-0. Newcastle United pakte in het eerste duel sinds het ontslag van manager Steve Bruce een punt dankzij een zeer fraai doelpunt.

Na acht minuten werd Krul voor het eerst gepasseerd op Stamford Bridge. Mount passeerde de Nederlander met een zuiver schot in de hoek. Tien minuten later stond het al 2-0 via Callum Hudson-Odoi, die afrondde na een fraaie steekpass van Mateo Kovacic.

Krul, een van de vier keepers in de voorselectie van Oranje voor de laatste WK-kwalificatieduels, was vlak voor rust ook kansloos toen de mee opgekomen Reece James hem van dichtbij klopte met een stiftje. Norwich City oogde kwetsbaar en stevende na rust af op een monsternederlaag.

Ben Chilwell schoot in de 57e minuut raak in de verre hoek en vijf minuten later kwam Chelsea door een eigen doelpunt van Max Aarons op een 5-0-voorsprong. In de 65e minuut kwam Norwich ook nog eens met tien man te staan toen Ben Gibson zijn tweede gele kaart kreeg. Kort daarna gunde trainer Thomas Tuchel speeltijd aan Ziyech, die zijn eerste competitieduel sinds 11 september speelde.

Met de oud-Ajacied in het veld maakte Mount er vijf minuten voor tijd vanaf de stip 6-0 van na hands. Krul stopte de strafschop in eerste instantie, maar kwam te vroeg van zijn lijn en moest bij de tweede poging alsnog capituleren. Mount, voor dit duel nog doelpuntloos dit seizoen, maakte in blessuretijd ook de zevende treffer.

Omhaal leidt tot punt Newcastle, Everton pijnlijk onderuit

Newcastle, waarbij Graeme Jones drie dagen na het ontslag van Bruce als interim-coach op de bank zat, kwam op bezoek bij concurrent Crystal Palace na rust op achterstand door een goal van Christian Benteke. Even later herstelde Callum Wilson het evenwicht met een prachtige omhaal in de kruising.

De eerste overwinning van 'The Magpies', die sinds kort in Saoedische handen zijn, zat er echter niet in. Vlak voor tijd ontsnapte de club aan een nederlaag toen de 2-1 van Benteke werd afgekeurd door de VAR.

Verder leed Everton een zeer pijnlijke thuisnederlaag tegen Watford, een andere concurrent van Newcastle: 2-5. In de slotfase bogen Juraj Kucka en Joshua King met goals in iets meer dan een minuut tijd een 2-1-achterstand om, waarna ook King - hij maakte zijn hattrick compleet - en Emmanuel Dennis nog scoorden. Het was open huis bij Everton: de laatste vier treffers vielen in twaalf minuten.

Onder in de Premier League pakte Leeds United tegen Wolverhampton Wanderers diep in blessuretijd een punt dankzij een benutte strafschop van Rodrigo (1-1) en eindigde Southampton-Burnley in 2-2. Oud-Vitessenaar Armando Broja scoorde namens de thuisclub.

Later op de dag staat Brighton & Hove Albion-Manchester City nog op het programma in Engeland. Zondag volgt onder meer de kraker Manchester United-Liverpool.

