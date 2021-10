Mauro Icardi keert zondag terug in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De spits werd afgelopen week wegens een ruzie met zijn vrouw Wanda Nara, die uitgevochten werd via Instagram, buiten de selectie gelaten door trainer Mauricio Pochettino.

De relatiesoap begon vorige week zondag toen Nara op Instagram Stories een verhaal plaatste met de tekst: "Alweer een gezin dat je hebt kapotgemaakt voor een slet."

Icardi probeerde het conflict met zijn vrouw en tevens manager te lijmen door haar zondagavond op sociale media een fijne Moederdag te wensen. Hij plaatste vervolgens ook enkele foto's van zichzelf met Nara.

Ondertussen trainde de Argentijn niet mee met Paris Saint-Germain en werd hij door coach Pochettino ook buiten de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel van afgelopen dinsdag met RB Leipzig gelaten. Zonder Icardi wonnen de Parijzenaars met 3-2.

"Mauro is mentaal sterk", zei Pochettino zaterdag op zijn persconferentie. "Hij was vanmorgen op de training en hij zal morgen ook in de wedstrijdselectie zitten. We staan allemaal voor hem klaar om hem te allen tijde te helpen, van de president tot het personeel. Hij doet het goed en heeft goed getraind."

Koploper PSG speelt zondag de Ligue 1-topper tegen nummer drie Olympique Marseille (aftrap 20.45 uur). Naast over Icardi kan Pochettino beschikken over Neymar. De Braziliaan miste afgelopen dinsdag het duel met RB Leipzig door een blessure, maar hij is hersteld.