FC Barcelona-trainer Ronald Koeman leeft niet met angst en beven toe naar de Clásico tegen Real Madrid. Volgens Spaanse media zijn veel supporters van de Spaanse grootmacht pessimistisch over de kansen van het tegenvallende FC Barcelona in de derby met Real, die zondag op het programma staat.

"Ik weet niet of mensen er geen vertrouwen in hebben", zei Koeman zaterdag op zijn persconferentie. "Wij hebben dat in elk geval wel. We weten wat we kunnen en willen nogmaals laten zien dat we een goed team hebben."

FC Barcelona kende een belabberde start van het seizoen en staat op de teleurstellende zevende plaats in La Liga, waardoor Real zondag als de lichte favoriet aan de Clásico begint. Koeman put echter hoop uit de laatste twee wedstrijden, waarin de 26-voudig landskampioen won van Valencia (3-1) en Dynamo Kiev (1-0).

Een zege zou ook een opsteker zijn voor de Nederlander, die nog altijd onder hoogspanning staat in Barcelona. "Het is niet nodig dat de voorzitter elke week zegt dat ik mag blijven. Ik voel me door hem gesteund, maar ik weet dat alles afhangt van de resultaten. Ik heb niet het idee dat het een examen is."

"Voor een Clásico is er geen duidelijke favoriet", vervolgde Koeman. "We spelen thuis en hebben onze supporters achter ons staan. Ik heb geen angst. We zijn op de goede weg en het resultaat in deze wedstrijd is heel belangrijk. We moeten zonder angst spelen en vanaf het begin laten zien dat we willen winnen."

Ronald Koeman leidde daags voor de Clásico de training bij FC Barcelona. Ronald Koeman leidde daags voor de Clásico de training bij FC Barcelona. Foto: EPA

'Meer druk kan er niet zijn'

Koeman weet dat er veel druk op zijn team komt te staan in de wedstrijd van het jaar. "Meer druk kan er niet zijn. Maar dat hoort bij het vak en is geen probleem. Ik ken het belang van de Clásico: ik heb ze als speler gewonnen en verloren. Je moet het vooral van de positieve kant zien. Het is mijn eerste Clásico met publiek als coach. Ik ben enthousiast."

De coach van FC Barcelona vindt dat de ploegen elkaar weinig ontlopen. "We zijn min of meer hetzelfde. Er is een verschil in ervaring, maar wij hebben ook ervaren spelers. Er zijn misschien details waarin zij beter zijn dan wij. We proberen allebei het maximaal eruit te halen."

Koeman vindt het resultaat van de Clásico niet beslissend voor het verdere verloop van het seizoen. "Natuurlijk is het een van de belangrijkste wedstrijden, maar we hebben nog een lang seizoen voor de boeg. Maar als we winnen, zijn we alweer een stap verder."

FC Barcelona-Real Madrid begint zondag om 16.15 uur in Camp Nou. Vorig seizoen won Real Madrid beide ontmoetingen met de aartsrivaal uit Barcelona. De laatste overwinning van 'Barça' in de Clásico dateert van ruim twee jaar geleden. Op 2 maart 2019 won Barcelona met 0-1 in Madrid.

