De Eredivisie CV (ECV) heeft vrijdag bij een bijeenkomst van alle Europese voetbalcompetities in Milaan tegen het voorstel van de FIFA om iedere twee jaar een WK te organiseren gestemd. De clubs willen de huidige kalender in stand houden.

"Los van de devaluatie van de titel als die iedere twee jaar vergeven wordt, zijn de clubs hun spelers vijftien à twintig dagen per jaar extra kwijt aan het nationale team. Dat is veel te veel", zegt directeur Jan de Jong van de ECV zaterdag in een verklaring.

"Dat leidt tot allerlei planningsproblemen voor de wedstrijdkalender van de Eredivisie, een mogelijke waardedaling door een toenemend media-aanbod van grote toernooien in de zomer, en het belangrijkste: een verdere belasting van spelers, met kans op nog meer blessures. Dit is de mening van alle divisies in Europa. Groot en klein."

Er is al langer veel te doen om de WK-plannen van de FIFA. De wereldvoetbalbond wil het mondiale eindtoernooi elke twee jaar organiseren, zodat meer landen de kans krijgen om mee te doen. De FIFA denkt daarnaast het internationale topvoetbal spannender en spectaculairder te maken op die manier.

De controversiële plannen leiden vooralsnog tot veel weerstand. Alle Europese voetbalbonden lieten FIFA-voorzitter Gianni Infantino woensdag bij een overleg weten tegen een tweejaarlijks WK te zijn. De KNVB vindt dat de plannen nog onvoldoende ontwikkeld zijn en nam geen deel aan de videoconferentie.

In navolging van de bonden zijn nu dus ook alle competities tegen het nieuwe plan. De Eredivisie CV heeft de UEFA vrijdag ook gevraagd zich openlijk uit te spreken tegen de plannen van de FIFA. Mogelijk komt er eind december duidelijkheid, want de wereldvoetbalbond overweegt dan een stemming te organiseren.