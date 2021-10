Feyenoord-icoon en oud-international Wim Jansen lijdt aan een beginnende vorm van dementie. De 74-jarige Rotterdammer zegt dat in een boek dat komende week ter ere van zijn 75e verjaardag verschijnt en al in handen is van het AD.

"Hoe snel zal het gaan? Of blijft het nog een tijdje zoals het nu is? Ik wil zo lang mogelijk genieten van onze kinderen en twee kleinkinderen. We gaan nog naar de thuiswedstrijden van Feyenoord. Bij al het andere zal ik keuzes moeten maken", zegt Jansen volgens het AD in het boek Meesterbrein.

Jansen, die donderdag 75 jaar wordt, is een icoon in het Nederlandse voetbal. De oud-middenvelder boekte zijn grootste successen met Feyenoord, waarbij hij tussen 1965 en 1980 onder contract stond. Hij won onder meer de Europacup I, de wereldbeker voor clubteams, de UEFA Cup en drie landstitels met de Rotterdammers.

In oktober 1967 maakte Jansen zijn debuut voor Oranje. Hij speelde in totaal 65 interlands en deed mee aan de WK's van 1974 en 1978, waarbij het Nederlands elftal als tweede eindigde. Jansen speelde ook twee wedstrijden op het EK van 1976.

Na zijn succesvolle periode bij Feyenoord koos Jansen voor een kortstondig avontuur bij Washington Diplomats in de Verenigde Staten, waarbij Johan Cruijff toen ook onder contract stond. Jansen sloot zijn loopbaan af bij Feyenoords aartsrivaal Ajax. Hij werd in het seizoen 1981/1982 kampioen met de Amsterdammers.

Na zijn spelersloopbaan werd Jansen trainer en begin jaren negentig keerde hij als hoofdtrainer terug bij Feyenoord. De oud-middenvelder, die als coach ook werkzaam was bij onder meer Lokeren en Celtic, bleef bij de Rotterdamse club betrokken en fungeerde deze eeuw ook als technisch adviseur, assistent-trainer en jeugdtrainer.