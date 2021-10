Tijjani Noslin kon het zelf amper geloven, maar de aanvaller van Fortuna Sittard maakte vrijdagavond tegen Willem II (1-1) toch echt zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Mede dankzij Wesley Sneijder knokte de geboren Amsterdammer zich in enkele maanden tijd van amateurspeler naar profvoetballer.

De 22-jarige Noslin speelde kort geleden nog voor Hoofdklasser DHSC, de amateurclub waarbij Sneijder nauw betrokken is en ook diens broers Jeffrey Sneijder (assistent-trainer) en Rodney Sneijder (speler) een rol spelen. Noslin zou dit seizoen op amateurbasis aan de slag gaan bij TOP Oss, maar wekte de interesse van Fortuna en tekende in augustus een driejarig contract in Sittard.

"Dit is zeker een jongensdroom", zei een glunderende Noslin na het uitduel met Willem II tegen ESPN. "Een half jaar geleden voetbalde ik bij DHSC en werkte ik in de Subway. Dat is het leven dat ik toen had, met daaromheen elke dag trainen. Een half jaar later sta ik in de Eredivisie."

Noslin was in de 54e minuut het alertst bij een steekpass van George Cox en klopte doelman Timon Wellenreuther. Vlak na zijn doelpunt sloeg Noslin zijn handen vol ongeloof voor zijn gezicht. "Ik besefte het op dat moment pas. Je ziet bij mij de ontlading van alle momenten dat ik keihard gewerkt heb. Trainen, trainen en trainen, en dan hopen dat je zo'n kans kan krijgen."

Tijjani Noslin maakte tegen Willem II zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Tijjani Noslin maakte tegen Willem II zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Foto: ANP

'Sneijder en El Hamdaoui wilden me begeleiden'

De eerste stappen richting het profvoetbal werden gezet bij het DHSC van Sneijder, maar niet alleen de recordinternational van Oranje hield zich bezig met Noslin: ook oud-prof Mounir El Hamdaoui, die kortstondig voor de Utrechtse amateurclub speelde en momenteel actief is als zaakwaarnemer, nam de aanvaller bij de hand.

"Sneijder en El Hamdaoui vroegen of ze mij mochten begeleiden. Ik heb niks te verliezen, dus ik ben met ze in zee gegaan. Ze vertelden me dat ik achter mijn dromen aan moest gaan en dat ik altijd kon bellen als ik iets nodig had. Ik ben blij dat ze het in me zagen zitten", aldus Noslin, die nu zes Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan.

"Daarnaast hielp mijn moeder me ook altijd. Ze is altijd trots op me geweest en steunt me van kleins af aan. Mijn moeder stond op de voorste rij, dus dit doelpunt is ook voor haar. Het is nu alleen maar genieten."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie