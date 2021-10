Jill Roord was bepaald niet door het dolle heen na haar eerste hattrick voor de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Mede dankzij de drie goals van de aanvaller van VfL Wolfsburg won Nederland vrijdag met 0-8 op het eiland.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het lastig is om voldoening uit dit soort wedstrijden te halen", zei Roord na de overwinning op de nummer 126 van de wereldranglijst tegen de NOS. "Ik heb drie keer gescoord, daar ben ik blij mee. Maar het niveau gaat nergens over."

De Oranjevrouwen kwamen in de AEK Arena al binnen twintig minuten op een 0-3-voorsprong tegen het armetierige Cyprus, waarna de ploeg van bondscoach Mark Parsons na rust uitliep naar 0-8. Roord had zich vooral geërgerd aan de verdedigende houding van de thuisploeg.

"Het is vanaf minuut één heel vervelend voetballen. Je ziet het al bij de aftrap voorafgaand aan de tweede helft: zij staan helemaal achterin. Het is best wel een irritante wedstrijd geweest. Nogmaals: ik scoor drie keer, daar ben ik heel blij mee. Maar het was niet per se een leuke wedstrijd."

Jill Roord mocht vanwege haar hattrick de wedstrijdbal mee naar huis nemen.

Oranjevrouwen hebben 83 procent balbezit

Roord was verantwoordelijk voor de 0-3, de 0-4 en de 0-6. De andere goals kwamen van Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Joëlle Smits en Merel van Dongen en de 0-5 was een eigen doelpunt van Chara Charalambous.

Tekenend was dat Oranje liefst 83 procent balbezit had en tot 25 doelpogingen kwam. "Je moet zulke wedstrijden winnen en het liefst zo dik mogelijk", vervolgde Roord. "Het had nog veel dikker kunnen zijn, het hadden ook dubbele cijfers kunnen zijn. Ik ben blij dat we acht keer hebben gescoord, maar verder moeten we 'm afvinken en door naar dinsdag."

De Oranjevrouwen, die door de 4-0-nederlaag van Tsjechië bij IJsland de nieuwe koploper zijn in poule C, vervolgen de WK-kwalificatiereeks dinsdag met een uitwedstrijd tegen Belarus. Het duel in Minsk begint om 18.30 uur.