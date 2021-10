Arsenal heeft vrijdag een eenvoudige thuiszege geboekt op Aston Villa in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta won met 3-1 en hield daarmee een sterke reeks in stand.

Halverwege was het al 2-0 in het Emirates Stadium. Thomas Partey opende in de 23e minuut op aangeven van Emile Smith Rowe de score en diep in de extra tijd verdubbelde Pierre-Emerick Aubameyang de score door de rebound van de door hemzelf gemiste penalty te benutten.

Vroeg in de tweede helft was de Gabonese spits de aangever bij het derde Arsenal-doelpunt, dat werd gemaakt door Smith Rowe. De tegengoal van Jacob Ramsey in de slotfase was voor de statistieken.

De eretreffer van Aston Villa viel vlak nadat Anwar El Ghazi was ingevallen. De Nederlandse vleugelaanvaller moet het dit seizoen vooral met een bijrol doen en maakte pas zijn eerste Premier League-minuten sinds 28 augustus.

Foto: AP

Arsenal verloor na zeperd bij City niet meer

Het sterk presterende Arsenal verloor voor het laatst op diezelfde datum, toen Manchester City met 5-0 te sterk was. Sindsdien werd in alle competities zes keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld.

De goede serie betekent dat 'The Gunners' na een slechte seizoensstart zijn opgeklommen naar de negende plek in de Premier League, al kunnen twee clubs er dit weekend nog voorbij. Aston Villa staat dertiende.

Alle ploegen uit de top van de Premier League komen zaterdag en zondag in actie, waarbij Manchester United-Liverpool (zondag om 17.30 uur) het meest in het oog springende affiche is.

