De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond de koppositie veroverd in groep C van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Mark Parsons won in Larnaca met 0-8 van Cyprus en profiteerde zo van de 4-0-nederlaag van Tsjechië tegen IJsland.

Cyprus staat 126e op de wereldranglijst en dus werd er al een ruime overwinning verwacht van vicewereldkampioen Nederland. Binnen twintig minuten was het al 0-3 door goals van Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord, maar in het restant van de eerste helft scoorde Oranje niet meer.

In de eerste tien minuten na rust maakte Jill Rood de 0-4 en de 0-6 en completeerde zo haar hattrick. Tussendoor was er een eigen doelpunt van Chara Charalambous. Vervolgens werd er weer een periode niet gescoord, waarna de score in de slotfase via invallers Joëlle Smits (0-7) en Merel van Dongen (0-8) verder werd opgevoerd.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond Nederland met vier punten uit twee wedstrijden nog tweede in groep C, vanwege een slechter doelsaldo dan Tsjechië. Door de harde nederlaag van de Tsjechische vrouwen op IJsland gaat Oranje nu soeverein aan kop. De nummer één van de groep gaat rechtstreeks naar het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee gaat de play-offs in.

Dinsdag speelt Nederland de vierde groepswedstrijd. De ploeg van Parsons neemt het dan in Minsk op tegen Belarus.

Stand WK-kwalificatiegroep G 1. Tsjechië 3-7 (+10)

2. Tsjechië 3-4 (+4)

3. Belarus 1-3 (+3)

4. IJsland 2-3 (+2)

5. Cyprus 3-0 (-19)