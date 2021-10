Willem II is er vrijdag niet in geslaagd Fortuna Sittard te verslaan. Het werd 1-1 in Tilburg, waardoor de ploeg van trainer Fred Grim, die zo goed aan het seizoen begon, nu al drie wedstrijden op rij niet gewonnen heeft in de Eredivisie.

Tijjani Noslin zette Fortuna in de 54e minuut op een 0-1-voorsprong, maar vijf minuten later was het weer gelijk. Willem II-linksback Mats Köhlert maakte de 1-1 en dat was ook de eindstand.

Willem II begon het seizoen met vijf zeges in de eerste zeven wedstrijden, maar daarna werd verloren van Heracles Almelo en gelijkgespeeld tegen FC Twente. Ook tegen Fortuna werd dus niet gewonnen.

Door het punt tegen de Limburgse club stijgt Willem II nog wel van de vierde naar de derde plaats, maar FC Utrecht, Feyenoord, Vitesse en FC Twente kunnen de Brabantse club dit weekend nog passeren. Fortuna staat met negen punten op de veertiende plaats.

Eredivsie-speelronde 10 Vrijdag 20.00 uur: Willem II-Fortuna 1-1

Zaterdag 18.45 uur: FC Utrecht-Heerenveen

Zaterdag 20.00 uur: PEC Zwolle-Heracles

Zaterdag 21.00 uur: RKC Waalwijk-Sparta

Zondag 12.15 uur: FC Twente-NEC

Zondag 14.30 uur: Cambuur-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Go Ahead

Zondag 16.15 uur: Ajax-PSV

Zondag 20.00 uur: FC Groningen-AZ

Voor de wedstrijd nam het publiek afscheid van Jordens Peters, die afgelopen zomer een punt achter zijn carrière zette. Foto: Pro Shots

Saglam schiet op de lat

Willem II mocht zichzelf vrijdag verwijten dat het halverwege niet op voorsprong stond tegen Fortuna. De thuisclub had in de eerste helft een overwicht en kreeg goede kansen.

Max Svensson schoot in riante positie naast en Kwasi Wriedt werd door doelman Yanick van Osch van scoren afgehouden, evenals Leeroy Owusu. Görkem Saglam knalde de bal vlak voor de rust op de onderkant van de lat.

Fortuna kreeg voor rust ook een grote kans, met dank aan een fout van Willem II-verdediger Ulrik Jenssen. De Noor verspeelde de bal aan Mats Seuntjens, die een vrije doortocht had richting het doel van Timon Wellenreuther. Maar in plaats van koel af te ronden, schoot Seuntjes hard op de keeper.

Tijjani Noslin schiet de 0-1 binnen. Tijjani Noslin schiet de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Noslin maakt eerste Eredivisie-goal

In de tweede helft begon Fortuna verrassend sterk. Wellenreuther hield Willem II overeind met reddingen op doelpogingen van Seuntjens en Zian Flemming, maar moest zich in de 54e minuut gewonnen geven op een schot van invaller Noslin (0-1).

Het was de eerste Eredivisie-treffer van de 22-jarige aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van TOP Oss.

Willem II had niet lang nodig om de schade te herstellen. In de 59e minuut schoot de opkomende Köhlert fraai raak (1-1) na een mooi passje van Svensson en zo was de stand weer in evenwicht. In de slotfase waren de beste kansen voor Willem II, maar Fortuna hield met het nodige geluk stand.