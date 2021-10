53' GOAL Nederland! 0-6



De eerste hattrick van Jill Roord in het Nederlands elftal is een feit. Lieke Martens vindt met een voorzet vanaf de achterlijn de rechtsbuiten van VfL Wolfsburg en ze schiet de bal simpel in de korte hoek. Het telraam mag nu uit de kast gehaald worden. In vier minuten tijd scoort Nederland vier keer.