De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar het veelbesproken spandoek van NEC voorafgaand aan de derby met Vitesse. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Op het spandoek prijkte een jager met het logo van NEC, die zijn geweer richtte op een adelaar met een bebloed hoofd. Naast de adelaar, het clubsymbool van Vitesse, keek een poppetje in de clubkleuren van de Arnhemmers verbouwereerd naar het tafereel. Op de achtergrond stond de tekst 'Pure haat'.

NEC-directeur Wilco van Schaik bood dinsdag in een videoboodschap zijn excuses aan voor het spandoek. De club uit Nijmegen gaf toestemming voor het textiel, dat door de fanatieke aanhang van de Eredivisionist werd opgehangen.

"Het was een inschattingsfout van ons", aldus Van Schaik. "Wij zijn hiervoor verantwoordelijk geweest. Daarvoor zeg ik nu sorry. Dit hadden we anders moeten doen. Een harde les, die we intern hebben getrokken."

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls sprak zijn afschuw uit over het spandoek. "Laat ik vooropstellen: echte supporters haten elkaar niet. Het slaat helemaal nergens op. Ik ken nog niet eens alle feiten, maar ik vind het echt beschamend."

NEC-Vitesse werd gedomineerd door incidenten. Na afloop van de Gelderse derby, die Vitesse met 0-1 won, stortte het beton onder feestvierende Vitesse-supporters in. Daarbij vielen geen gewonden. Buiten het stadion braken rellen uit tussen hooligans en de politie. Er werden ruim twintig mensen aangehouden.