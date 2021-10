De Oranjevrouwen beginnen vrijdag zonder verrassingen aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Bondscoach Mark Parsons kiest in Larnaca voor dezelfde elf namen als een maand geleden tegen IJsland.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens.

Sisca Folkertsma krijgt als rechtsback opnieuw het vertrouwen. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio stond Lynn Wilms op die positie, maar zij kampt al langere tijd met een rugblessure. Parsons kiest achterin verder voor Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Dominique Janssen.

Op het middenveld starten Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse en voorin zijn er basisplaatsen voor Jill Roord, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Het wordt de derde interland van Parsons als bondscoach, al sloot hij donderdag pas aan bij de selectie. De Engelman zou aanvankelijk dinsdag in Zeist arriveren, maar door een aangepast vluchtschema en zoekgeraakte reisdocumenten had hij vertraging.

Oranje staat op de tweede plaats

Cyprus-Nederland begint om 20.45 uur in de AEK Arena in Larnaca. De nummer 126 van de wereldranglijst staat na twee wedstrijden puntloos onderaan in groep C met een doelsaldo van 1-12.

Oranje begon de WK-kwalificatie met een teleurstellende 1-1 tegen Tsjechië. waarna IJsland met 0-2 verslagen werd. Tsjechië heeft ook vier punten uit twee wedstrijden en speelt vrijdagavond uit tegen IJsland. Het doelsaldo van de Tsjechische vrouwen is beter en daardoor gaan zij aan kop.

De nummer één van de groep gaat rechtstreeks naar het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee gaat de play-offs in.