NEC overweegt zonder publiek in het eigen Goffertstadion te spelen omdat andere gemeentes de club uit Nijmegen voorlopig niet willen ontvangen na de rellen na afloop van de Gelderse derby met Vitesse. Dat meldt NEC vrijdag in een persbericht.

NEC moet op zoek naar een andere locatie omdat afgelopen zondag na afloop van de Gelderse derby tegen Vitesse het voorste deel van het uitvak instortte. Het beton werd opgevangen door een container, waardoor er wonderwel geen gewonden vielen onder de Vitesse-supporters. Omgevingsdienst ODRN sloot dinsdag het stadion.

Drie dagen na dato heeft NEC nog geen locatie gevonden voor de komende thuiswedstrijden. Volgens de club komt dat mede door de rellen na afloop van de verloren derby met Vitesse. Hooligans raakten slaags met de politie en vernielden een politiewagen. Er werden ruim twintig arrestaties verricht.

"Met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in het achterhoofd staat NEC er momenteel niet goed op bij meerdere gemeenten", aldus NEC in een verklaring. "De locaties waar NEC haar wedstrijden hoopte te spelen haakten om diverse redenen één voor één af."

NEC is momenteel in gesprek met de gemeente Nijmegen om zonder publiek in het eigen Goffertstadion te spelen. Het is nog niet duidelijk hoe het stadsbestuur tegenover het voorstel van de Eredivisionist staat. Locaties in Duitsland zijn volgens NEC geen optie.

"De stadions van de clubs waarmee NEC nog in gesprek is, liggen allemaal op tenminste anderhalf uur rijden van Nijmegen. De club is zich bewust dat dit eveneens geen gewenste situatie is voor haar supporters en businessleden."

Onderzoek naar ingestort uitvak loopt nog

De gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het Goffertstadion, schakelde maandag ingenieursbureau Royal Haskoning DHV in om het ingestorte tribunedeel te onderzoeken. Het bureau deed ook al onderzoek naar het dakdeel van het stadion van AZ, dat in augustus 2019 instortte tijdens een storm. Er waren toen geen mensen in het gebouw.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC is op zondag 31 oktober tegen FC Groningen. Een kleine week later (6 november) speelt de ploeg van trainer Rogier Meijer eveneens thuis in de Eredivisie, maar dan tegen sc Heerenveen.

Het Goffertstadion werd begin 2000 geopend, nadat de oude Goffert was gesloopt. Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is er in de afgelopen 21 jaar nooit een indicatie geweest dat het stadion onveilig is.