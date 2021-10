De 63-jarige supporter van Manchester City die dinsdagavond na een duel van zijn club in Brugge werd aangevallen hoeft niet meer kunstmatig beademd te worden, maar heeft wel hersenschade opgelopen.

Het nieuws wordt gemeld door zijn zoon, die op sociale media tevens de fans van Club Brugge bedankt die voor een ambulance hebben gebeld en daarmee wellicht het leven van zijn vader hebben gered.

De man uit Ninove werd het slachtoffer van agressie op een parkeerplaats naast de snelweg in de buurt van Gent. Hij droeg een sjaal van Manchester City en werd bij een tankstation lastiggevallen.

Eerst werd zijn sjaal afgepakt en vervolgens werd hij, mogelijk door een aantal mannen, in elkaar geslagen. Na een klap op zijn achterhoofd werd de man bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar.

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op, van wie er nog twee vastzitten. Club Brugge en Manchester City reageerden geschokt op de gebeurtenissen.

Manchester City-manager Josep Guardiola steunde de man uit België vrijdag door op zijn persconferentie een shirt met de tekst 'We zijn met je, Guido' te dragen. De spelers van de Engelse topclub namen een videoboodschap op.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de videoboodschap van de Manchester City-spelers te bekijken.