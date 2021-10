Jürgen Klopp snapt niet waarom Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah met elkaar vergeleken worden in de aanloop naar Manchester United-Liverpool van komende zondag. Volgens de manager van Liverpool zijn beide spelers niet tegenover elkaar af te zetten.

"Ik heb hier nog over nagedacht. Waarom zou ik Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah met elkaar vergelijken?", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie. "Het zijn twee spelers van wereldklasse. Dat is hoe het is."

Klopp liet zich toch verleiden tot een vergelijking tussen Ronaldo en Salah. "Het linkerbeen van Ronaldo is niet slecht, maar ik vind dat van Mo wat beter. Misschien is Cristiano in de lucht wat beter en is zijn rechterbeen ook wat beter."

"Ze zijn allebei even snel en ook getergd om te scoren. Maar ik heb er niet echt goed over nagedacht en ben er ook niet zo in geïnteresseerd."

De 36-jarige Ronaldo en de zeven jaar jongere Salah zijn momenteel goed in vorm. Salah is met zeven doelpunten medetopscorer in de Premier League, terwijl Ronaldo Manchester United de laatste weken bij de hand nam in de Champions League.

Solskjaer: 'Moeten op ons best zijn om Salah te verdedigen'

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer sprak op zijn beurt zijn bewondering uit over Salah. "Salah is in vorm. We moeten op ons best zijn om hem goed te kunnen verdedigen. Maar dat geldt niet alleen voor hem."

"Ik ben een groot bewonderaar van hun aanval", zei Solskjaer over de voorhoede van Liverpool. "Het zijn spelers waartegen je 95 minuten moet vechten om de nul te houden. Liverpool is een van de teams die we voorbij proberen te streven. We moeten ons nog verbeteren om op hun niveau van de afgelopen vier jaar te komen."

Manchester United-Liverpool begint zondag om 17.30 uur. Liverpool is na acht duels nog ongeslagen in de Premier League en bezet de tweede plaats in de Premier League. 'The Reds' hebben één punt minder dan koploper Chelsea.

