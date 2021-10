Edson Álvarez gaat op korte termijn zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Ajax. De Mexicaan heeft met de Amsterdammers een akkoord bereikt over een verlenging van zijn verbintenis, maar moet alleen nog een paar details afronden.

De 23-jarige Álvarez ligt momenteel vast tot de zomer van 2024, maar zal met zijn nieuwe verbintenis een jaar langer onder contract staan bij Ajax.

"Het is geen geheim meer dat Ajax en ik dat allebei heel graag willen. Ik hoop zo snel mogelijk mijn handtekening te zetten, want we zijn eruit. De puntjes moeten alleen nog op de i worden gezet", zegt Álvarez vrijdag tegen De Telegraaf.

"Mijn vriendin en ik voelen ons thuis in Amsterdam en bij Ajax. Dit is een signaal naar de staf, mijn medespelers en de fans dat ik hier gelukkig ben", aldus de verdedigende middenvelder.

Álvarez werd in de zomer van 2019 door Ajax overgenomen van het Mexicaanse Club América. De rechtspoot wisselde lange tijd basisplaatsen af met periodes op de bank, maar is sinds begin dit jaar een vaste waarde op het Amsterdamse middenveld.

In totaal speelde Álvarez 73 wedstrijden voor Ajax (zes doelpunten). Dit seizoen was hij goed voor twee treffers in elf officiële wedstrijden. Álvarez won met de Amsterdammers vorig seizoen de beker en de landstitel.