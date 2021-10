Het gaat beter met de 63-jarige Manchester City-fan uit België die dinsdagavond zwaar werd mishandeld in Brugge. Dat zei City-manager Josep Guardiola, die de man steunde met een speciaal shirt, vrijdag op een persconferentie.

De City-fan uit Ninove wilde na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City (1-5) van dinsdag wat te eten halen bij een tankstation toen hij een klap op zijn achterhoofd kreeg. De man raakte bewusteloos en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Namens iedereen bij de club: we zijn behoorlijk optimistisch voor hem. De laatste uren wordt hij steeds beter en heeft hij de steun van iedereen bij de club", zei Guardiola, die een T-shirt droeg met de tekst 'We zijn met je, Guido'.

"Een dikke knuffel voor hem en zijn familie", vervolgde de Spaanse coach op de persconferentie in de aanloop naar Brighton & Hove Albion-Manchester City van zaterdag. "We zien hem graag terug in het stadion. Het is moeilijk te begrijpen waarom dit soort vreselijke dingen zal gebeuren."

Twee mannen zitten nog vast

De Belgische politie arresteerde al snel vijf verdachten vanwege de mishandeling. Twee mannen zitten nog vast. De City-fan ligt momenteel nog in coma, maar is niet meer in levensgevaar. Zijn situatie is stabiel.

Club Brugge schreef woensdag in een verklaring op zijn site dat het met afschuw kennis heeft genomen van het incident. Manchester City meldde in een eigen verklaring dat iedereen bij de club "geschokt en bedroefd" was.

De Premier League-wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Manchester City begint zaterdag om 18.30 uur. City staat momenteel derde. Brighton is de verrassende nummer vier en heeft maar twee punten minder dan de regerend kampioen.

