Erik ten Hag vreest er niet voor dat de sensationele 4-0-overwinning van Ajax op Borussia Dortmund tot overmoed heeft geleid bij zijn spelers. De trainer denkt dat de topper tegen PSV van zondag in de Johan Cruijff ArenA op precies het juiste moment komt.

"We zijn snel overgegaan tot de orde van de dag. Er komt een grote wedstrijd aan en de spelers weten dat ook. Ik mag hopen dat ik ze niet op scherp hoef te zetten", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie, drie dagen na het duel met Dortmund.

De spelers van Ajax werden na de dominante overwinning bewierookt in binnen- en buitenlandse media. Ten Hag verwacht dat zijn ploeg, die in het seizoen 2018/2019 de halve finales van de Champions League haalde, inmiddels weet om te gaan met een euforische stemming.

"Ik heb een groep met spelers die al het een en ander hebben meegemaakt en hiermee om kunnen gaan. De ervaren jongens kunnen de rest daarin meenemen. Dus als er eventueel geen scherpte is, komt die correctie uit de groep zelf. En anders grijp ik als trainer in", aldus Ten Hag.

'Het is zondag paybacktime'

Ajax hoopt tegen PSV revanche te nemen voor de pijnlijke nederlaag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in augustus. De Eindhovenaren wonnen mede door twee goals van Noni Madueke met 0-4 in Amsterdam, al speelde Ajax toen een groot deel van de wedstrijd met tien man door een rode kaart van Nicolás Tagliafico.

"Ik wil nooit wedstrijden vergelijken, al kan je er wel wat dingen uithalen", zei Ten Hag toen hem werd gevraagd naar het duel om de Johan Cruijff Schaal. "In die wedstrijd verloren we de bal telkens als we 'm net hadden veroverd. De verhoudingen waren toen duidelijk, maar ik kijk liever naar de toekomst."

PSV-trainer Roger Schmidt kan zondag in de ArenA (aftrap 16.45 uur) niet over Madueke kan beschikken. De aanvaller kampt met een spierblessure. Daarnaast is het meespelen van Cody Gakpo nog twijfelachtig.

"PSV heeft een goede selectie en kan dat opvangen", counterde Ten Hag toen hij werd geconfronteerd met de blessuregevallen bij PSV. "Er zal een strijdbaar elftal staan. Onze manier van voetballen komt PSV altijd wel goed uit, maar wij zullen daarin niet veranderen. We hebben een pesthekel aan verliezen, dus zondag is het paybacktime."

