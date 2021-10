PSV kan zondag in de Eredivisie-topper tegen Ajax geen beroep doen op Noni Madueke, heeft trainer Roger Schmidt vrijdag bevestigd op een persconferentie. Achter de naam van Cody Gakpo staat nog een vraagteken.

Madueke viel donderdag in de tweede helft van de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco (1-2) geblesseerd uit. "Noni heeft een spierblessure. Ik verwacht dat hij de komende weken niet kan spelen", zei Schmidt.

De negentienjarige Madueke was in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax nog de grote uitblinker bij PSV. De aanvaller scoorde in augustus twee keer en had daarmee een groot aandeel in de 0-4-zege van de Eindhovenaren.

Het is daarnaast de vraag of Gakpo zondag kan spelen tegen Ajax. De aanvaller maakte tegen Monaco de 1-1, maar moest vlak daarna gewisseld worden. "Ik kan pas later vanmiddag, na een scan, zeggen wat de ernst van de enkelblessure is. We moeten zien of hij kan spelen", aldus Schmidt.

Cody Gakpo moet het duel met Ajax misschien ook missen. Cody Gakpo moet het duel met Ajax misschien ook missen. Foto: Getty Images

Schmidt: 'Niet klagen over de korte voorbereiding'

PSV leed donderdag een nederlaag in de Europa League tegen AS Monaco, terwijl Ajax dinsdag een spectaculaire 4-0-overwinning boekte op Borussia Dortmund in de Champions League. De Amsterdammers hebben daardoor wat meer rust richting zondag.

"De voorbereiding is kort, maar we willen daar niet over klagen. Het is wat het is", reageerde Schmidt. "We speelden gisteren in mijn ogen een goede wedstrijd, zeker in de tweede helft. Nu moeten we fysiek herstellen. Mentaal zijn we teleurgesteld omdat we niet hebben gewonnen."

De topper tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter van dienst in de Johan Cruijff ArenA. Koploper Ajax heeft één punt voorsprong op PSV.

