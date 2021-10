Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag zijn voorselectie van dertig spelers bekendgemaakt voor de interlandperiode in november. Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma is nu wel geselecteerd, net als Owen Wijndal van AZ.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De zeventigjarige Van Gaal heeft weinig veranderd aan zijn voorselectie ten opzichte van de vorige WK-kwalificatiewedstrijden, eerder deze maand. Oranje won toen met 0-1 in Letland en met 6-0 van Gibraltar in Rotterdam.

De 24-jarige Danjuma ontbrak in de vorige voorselectie, maar werd na het duel met Letland alsnog opgeroepen vanwege een blessure bij PSV'er Cody Gakpo. De speler van het Spaanse Villarreal viel in tegen Gibraltar en tekende voor het vijfde doelpunt.

Linksback Wijndal (21) is wel nieuw ten opzichte van de vorige voorselectie. De overige 28 namen stonden destijds ook al op de voorlopige lijst. Dat betekent dat doelman Mark Flekken (SC Freiburg) en Club Brugge-aanvaller Noa Lang, die tegen Letland debuteerde, weer zijn geselecteerd.

"Ik heb dertig spelers op de voorlopige lijst gezet. Dat is bewust wat meer dan normaal", zegt Van Gaal. "We hebben op dit moment echter te maken met jongens die kampen met blessures. En verder heeft een aantal internationals weinig speelminuten in de benen."

Nederland hoopt zich in november te plaatsen voor WK

Het Nederlands elftal kan volgende maand plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar afdwingen. Oranje speelt op 13 november in Montenegro en krijgt drie dagen later bezoek van Noorwegen, de grote concurrent in de kwalificatiereeks.

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het eindtoernooi in Qatar. De nummer twee gaat de play-offs in.

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (29-6)

2. Noorwegen 8-17 (14-6)

3. Turkije 8-15 (19-15)

4. Montenegro 8-11 (11-10)

5. Letland 8-6 (8-12)

6. Gibraltar 8-0 (3-34)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie