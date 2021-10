Borussia Dortmund kan de komende weken niet over Erling Haaland beschikken. De sterspeler van de Duitse club kampt met een heupblessure en mist daardoor zo goed als zeker de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League over een kleine twee weken.

Trainer Marco Rose maakte vrijdag op zijn persconferentie bekend dat de 21-jarige Haaland een blessure heeft overgehouden aan het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA (4-0) van dinsdag en dat hij naar verwachting enkele weken is uitgeschakeld.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Haaland geblesseerd moet toekijken. De Noor miste onlangs drie officiële duels van Dortmund en de WK-kwalificatiewedstrijden van zijn land tegen Turkije en Montenegro door een spierblessure.

Haaland maakte vorige week tegen FSV Mainz 05 (3-1-zege) nog zijn rentree en scoorde in die wedstrijd twee keer. Ook afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met Ajax maakte hij de negentig minuten vol.

'Haaland was juist blij om weer terug te zijn'

De nieuwe blessure van Haaland is een fikse domper voor Borussia Dortmund in de strijd om de titel in de Bundesliga en overwintering in de Champions League. Met dertien doelpunten in tien officiële wedstrijden dit seizoen is de topspits van onschatbare waarde voor 'Die Borussen'.

"Het spreekt voor zich dat Haaland erg teleurgesteld is", zei Rose op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Arminia Bielefeld. "Hij was juist blij om weer terug te zijn en voelde zich na de wedstrijd tegen Mainz in goede doen."

De wedstrijd tegen Ajax in Dortmund staat over minder dan twee weken - op 3 november - op het programma en lijkt zodoende onhaalbaar voor Haaland. Over minder dan een maand speelt Noorwegen de beslissende duels met Letland (13 november) en Nederland (16 november) voor een ticket voor het WK 2022 in Qatar.

