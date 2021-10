Real Madrid-coach Carlo Ancelotti heeft het in de aanloop naar El Clásico opgenomen voor Ronald Koeman. De Italiaan bewondert de Nederlandse coach, die door de teleurstellende seizoensstart van FC Barcelona onder druk is komen te staan.

"Ik zie hem als een goede coach. Ik ben na hem bij Everton gekomen en daar zijn ze lovend over hem. Het is niet zo dat ik hem goed ken, maar wat hij in zijn loopbaan heeft laten zien, is iets positiefs", zegt de 62-jarige Ancelotti, die die tussen 2019 en 2021 manager was van Everton, in gesprek met Movistar.

FC Barcelona won slechts drie van de eerste zeven competitiewedstrijden van het seizoen en ging in de eerste twee Champions League-duels kansloos onderuit, maar Koeman krijgt vooralsnog het vertrouwen van voorzitter Joan Laporta. Hij leidde zijn ploeg na de interlandperiode naar zeges op Valencia (3-1) en Dynamo Kiev (1-0).

Ancelotti kan het zich voorstellen dat het nu niet makkelijk is om bij het noodlijdende FC Barcelona trainer te zijn. De Catalaanse club moest sterspeler Lionel Messi afgelopen zomer noodgedwongen laten gaan en kon de selectie afgelopen zomer alleen met transfervrije spelers versterken.

"Ik denk niet dat het trainen van FC Barcelona nu heel makkelijk is, dus ik vind dat hij het goed doet. De club maakt op dit moment een verandering door en ik denk dat ze dat goed aanpakken", aldus Ancelotti.

De kraker tussen rivalen FC Barcelona en Real Madrid begint zondag om 16.15 uur in Camp Nou. De 'Koninklijke' heeft op dit moment twee punten minder dan de Catalanen en bezet de tweede plek in La Liga.

