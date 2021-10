Na elf wedstrijden zonder doelpunt maakte Myron Boadu donderdagavond uitgerekend tegen PSV eindelijk zijn eerste treffer voor AS Monaco. De spits is opgelucht dat hij de ban in de Europa League heeft kunnen breken.

"Ik scoor altijd in de toppers, hè", grijnsde Boadu na de 1-2-zege op PSV in gesprek met ESPN. "PSV is een heel goede tegenstander, maar ik heb in mijn loopbaan nu drie keer tegen ze gescoord, volgens mij. Het zal toeval zijn, ik ben vooral heel blij dat ik een doelpunt heb gemaakt."

De twintigjarige Boadu deed PSV al na twintig minuten pijn in het Philips Stadion. De voormalige spits van AZ liep zich goed vrij, troefde zijn directe tegenstander Armando Obispo kinderlijk eenvoudig af en tikte door de benen van Joël Drommel binnen.

In de Ligue 1 leverde Boadu al eens een assist, maar het felbegeerde eerste doelpunt in dienst van Monaco liet lang op zich wachten. De aankoop van circa 17 miljoen euro kreeg de nodige kritiek te verwerken in Frankrijk en werd bij Jong Oranje gepasseerd en bekritiseerd door bondscoach Erwin van de Looi.

311 Bekijk hier de samenvatting van PSV-AS Monaco (1-2)

'Niet alles wat geschreven wordt, is waar'

De enkelvoudig international van Oranje heeft zich zo veel mogelijk afzijdig gehouden van berichtgeving in de media. "Eerlijk gezegd lees ik het niet zo veel, maar het is niet leuk om te horen en niet alles is waar wat er geschreven wordt. Ik probeer het van me af te laten glijden en me te focussen op voetbal."

Boadu, die tussen 2017 en de zomer van 2021 in 88 officiële wedstrijden 38 keer scoorde voor AZ, erkent wel dat een overstap van de Eredivisie naar de Ligue 1 tijd nodig heeft. "Natuurlijk is het pittig, maar ik denk dat je als voetballer jezelf uit moet dagen. Dat heb ik nu gedaan. Ik moet keihard blijven werken."

Mede door de treffer van Boadu is AS Monaco nog altijd ongeslagen in de groepsfase van de Europa League. De Monegasken hebben zeven punten uit drie wedstrijden en houden Real Sociedad, PSV en het nog puntloze Sturm Graz onder zich.

Stand in groep B 1. AS Monaco 3-7 (+2)

2. Real Sociedad 3-5 (+1)

3. PSV 3-4 (+2)

4. Sturm Graz 3-0 (-5)