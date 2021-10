José Mourinho nam donderdagavond geen blad voor de mond na de blamerende 6-1-nederlaag van AS Roma bij het Noorse FK Bodø/Glimt in de Conference League. De Portugese coach wijt de zeperd in Noorwegen aan het gebrek aan kwaliteit in zijn selectie.

De 58-jarige Mourinho besloot aardig wat vaste basisspelers rust te geven. Onder anderen Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini en Matías Viña begonnen op de bank in het Aspmyra Stadion. Na een 2-1-achterstand bij rust besloot Mourinho wat sterkere krachten in te brengen, maar dat hielp niks.

"Het was mijn keuze om met deze elf te starten, dus ik neem verantwoordelijkheid voor deze nederlaag", zei Mourinho in gesprek met Sky Italia. "Mijn intentie was om spelers een kans te geven die hard werken en vaste krachten rust te gunnen, maar we verloren van een tegenstander met meer kwaliteit. Zo simpel is het."

"Als ik altijd met dezelfde basiself zou kunnen spelen, dan had ik dat gedaan. Dit was ook risicovol, want er is een groot kwaliteitsverschil tussen deze twee groepen spelers. Daar was ik al mee bekend en daarom is deze nederlaag ook aan mij te wijten, maar toch had ik meer van de spelers verwacht."

De spelers van AS Roma druipen af na de blamage in Noorwegen. De spelers van AS Roma druipen af na de blamage in Noorwegen. Foto: Reuters

'Ik heb een selectie van dertien spelers'

De blamage in Noorwegen is ook persoonlijk een domper voor Mourinho, die met zijn ploegen zelden zó veel tegendoelpunten krijgt. Het is voor het eerst dat een team van 'The Special One' minstens zes doelpunten moet incasseren in een officiële wedstrijd.

Mourinho presteert ook in de Serie A wisselvallig met AS Roma, waar hij afgelopen zomer een driejarig contract tekende. Zonder het letterlijk met die woorden te zeggen, vindt de Portugees dat hij nieuwe spelers nodig heeft om beter te kunnen presteren.

"We hebben een selectie van dertien spelers die een team vertegenwoordigen. De anderen zitten op een ander niveau. Het positieve van deze nederlaag is dat niemand me meer vraagt waarom ik altijd dezelfde spelers opstel", aldus Mourinho.

Ondanks de harde nederlaag is er nog weinig aan de hand voor AS Roma in de Conference League. De Romeinen wonnen hun eerste twee groepsduels wel en staan met zes punten op de tweede plek in groep C.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Conference League