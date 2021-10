De Nederlandse clubs hebben deze week wederom goede zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst, die de UEFA gebruikt om de Europese tickets te verdelen. Door de zeges van Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse is het gat met nummer zes Portugal verkleind, al liep nummer vijf Frankrijk iets uit.

PSV was donderdag de dissonant van het vijftal Nederlandse clubs door in de Europa League met 1-2 te verliezen van AS Monaco. Ajax (Champions League), Feyenoord, AZ en Vitesse (alle drie Conference League) wonnen wel, waardoor er voor de tweede speelronde op rij vier Nederlandse clubs een overwinning boekten.

De zeges van deze week leveren Nederland in totaal 1,6 punten op voor de coëfficiëntenranglijst. Een overwinning is goed voor twee punten, maar dat aantal moet gedeeld worden door het aantal clubs waarmee een land het Europese seizoen is begonnen (vijf).

Ten opzichte van de vorige speelronde is het gat met nummer zes Portugal kleiner geworden, maar heeft nummer vijf Frankrijk de marge iets vergroot. Het is voor nummer zeven Nederland van belang om in de top zes van de coëfficiëntenranking te staan, want dan krijgen de nummers één en twee van de Eredivisie een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Stand op coëfficiëntenranglijst UEFA 1. Engeland - 92,355

2. Spanje - 83,998

3. Italië - 66,902

4. Duitsland - 64,927

5. Frankrijk - 48,081

6. Portugal - 46,216

7. Nederland - 38,100

8. Oostenrijk - 34,050

9. Schotland - 32,100

10. Rusland - 31,682

Gat met Portugal en Frankrijk kleiner dan het lijkt

Het gat met Portugal en Frankrijk is nu nog aanzienlijk, maar schijn bedriegt. De coëfficiëntenranglijst wordt namelijk gebaseerd op punten die in de laatste vijf seizoenen zijn behaald. Na dit seizoen vallen dus de prestaties uit het seizoen 2017/2018 weg en dat is gunstig voor Nederland, dat toen slechts 2,900 punten veroverde. Frankrijk (11,500) en Portugal (9,666) leveren veel meer in.

De stand zónder de punten uit het seizoen 2017/2018 ziet er opeens een stuk rooskleuriger uit. Nederland staat virtueel nog wel op de zevende plek met 35,200 punten, maar het verschil met Portugal (36,550) en Frankrijk (36,581) is zeker overbrugbaar. Zeker als de Nederlandse clubs deze lijn voortzetten.

Nederland veroverde dit seizoen al 8,0 punten en is - wat de coëfficiëntenlijst betreft - duidelijk het best presterende land in Europa. Zelfs Engeland, de nummer één in de algehele stand, doet het met 6,714 punten tot dusver minder goed dan Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse samen.

Door de goede prestaties stevenen alle Nederlandse clubs af op Europese overwintering en dat kan weer bonuspunten opleveren voor de coëfficiëntenlijst. De volgende Europese speelronde staat over twee weken op het programma.