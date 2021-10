Aanvoerder Owen Wijndal is blij met het resultaat van AZ in de Conference League-wedstrijd tegen CFR Cluj, maar ontevreden over het spel van zijn ploeg. De Alkmaarders wonnen donderdagavond met 0-1 in Roemenië.

"We hebben niet goed gespeeld, maar we hebben wel drie punten. Dat is het belangrijkste", concludeerde de 21-jarige Wijndal bij ESPN.

Over het spel in de openingsfase was Wijndal nog wel tevreden. "Toen maakten we ook een goede goal", doelde de linksback op de treffer van Jesper Karlsson in de achttiende minuut.

"Maar daarna zakte het weg. We waren voor mijn gevoel wel de betere ploeg, maar waren ook te slordig en creëerden daardoor te weinig kansen en gaven misschien daardoor ook nog wel iets te veel weg. De eindpass was vaak niet helemaal zuiver; die was net te hard of net te zacht."

Wijndal uit voorzorg gewisseld

AZ behaalde in Roemenië de vijfde overwinning op rij in alle competities. In de Conference League werd eerder ook gewonnen van het Tsjechische FK Jablonec (1-0) en in de Eredivisie werden FC Utrecht (5-1), SC Cambuur (1-3) en Go Ahead Eagles (5-0) de afgelopen weken verslagen.

Zondagavond gaat AZ in de competitie op bezoek bij FC Groningen. Vanwege die wedstrijd werd Wijndal naar eigen zeggen ruim twintig minuten voor tijd gewisseld. "We hebben nu een heel drukke periode en vanwege mijn lies ben ik er uit voorzorg uit gegaan."

Met de overwinning op Cluj deed AZ goede zaken in de Conference League. De ploeg van coach Pascal Jansen gaat met zeven punten aan kop in groep D en heeft drie punten voorsprong op nummer twee Jablonec. In de eerstvolgende wedstrijd in de Conference League speelt AZ op 4 november thuis tegen Cluj.