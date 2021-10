Cody Gakpo beleefde donderdag een vervelende avond met PSV in de Europa League. De aanvaller leed een 1-2-nederlaag tegen AS Monaco en viel in de tweede helft uit met een enkelblessure.

Gakpo strompelde in de 65e minuut naar de kant, vijf minuten nadat hij PSV met een harde schuiver op 1-1 had gezet. Die treffer bleek uiteindelijk weinig waard, want een minuut voor tijd bezorgde Sofiane Diop de bezoekers de overwinning.

"We incasseren de twee doelpunten wat makkelijk", reageerde Gakpo bij Veronica. "Aan het einde mogen we deze wedstrijd niet verliezen. Als team moeten we het beter doen, daar hoor ik ook bij."

Gakpo hield aan de wedstrijd een pijnlijke enkel over, waardoor het maar de vraag is of hij zondag kan spelen in de topper tegen Ajax. "Ik landde verkeerd en heb nu veel last van mijn enkel. Over zondag kan ik nog niks zeggen. We moeten morgen bekijken wat de schade is."

92 Gakpo maakt gelijkmaker voor PSV in wedstrijd tegen AS Monaco

Schmidt rekent niet op Madueke tegen Ajax

Waar Gakpo mogelijk nog op tijd klaargestoomd kan worden voor de topper in de Johan Cruijff ArenA, is dat voor Noni Madueke onwaarschijnlijker. De Engelsman, die juist net weer fit was, viel uit met vermoedelijk een hamstringblessure.

"Het gaat in ieder geval om een spierblessure", wist trainer Roger Schmidt. "Het is nog maar twee dagen richting zondag, dus dat wordt vrees ik lastig. Bij Cody moeten we even afwachten hoe het gaat."

Schmidt was vanzelfsprekend teleurgesteld over de nederlaag, maar gaf zijn ploeg toch een compliment. "We speelden een geweldige wedstrijd. Tactisch gezien was het top. We deden alles om de wedstrijd te winnen."

Dat PSV vlak voor tijd het deksel op de neus kreeg, was volgens de Duitse trainer vooral ongelukkig. "Monaco kwam in de tweede helft eenmaal in ons strafschopgebied en het was meteen raak. Natuurlijk doet dit pijn, maar het hoort ook bij het leerproces."