AZ heeft donderdag uitstekende zaken gedaan in de Conference League. De Alkmaarse club won op bezoek bij CFR 1907 Cluj met 1-0 en kreeg de koppositie in groep D steviger in handen.

Jesper Karlsson kopte in de negentiende minuut de 1-0 binnen in het Constantin Radulescu en werd zo matchwinner. Het was de tweede zege van AZ in de groep, nadat begonnen werd een 2-2-gelijkspel tegen Randers. Jablonec werd al verslagen met 1-0.

Jablonec tegen Randers eindigde donderdag in 2-2, waardoor AZ nu vier punten losstaat in de groep. Jablonec leek door twee goals van Tomáš Cvancara op weg naar winst tegen Randers, maar in de laatste minuut redde Stephen Odey een punt voor de Denen door een penalty te benutten. De Nigeriaan was ook al verantwoordelijk voor de 1-1.

Over twee weken vervolgt AZ de groepsfase met een thuiswedstrijd tegen Cluj. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft nu vijf wedstrijden op rij gewonnen en speelt zondag in de Eredivisie uit tegen FC Groningen.

Stand groep D Conference League 1. AZ 3-7 (+2)

2. FK Jablonec 3-4 (0)

3. Randers FC 3-3 (0)

4. CFR Cluj 3-1 (-2)

