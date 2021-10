AZ heeft donderdag uitstekende zaken gedaan in de Conference League. De Alkmaarse club won op bezoek bij CFR 1907 Cluj met 1-0 en kreeg de koppositie in groep D steviger in handen.

Jesper Karlsson kopte in de negentiende minuut de 1-0 binnen in het Constantin Radulescu en werd zo matchwinner. Het was de tweede zege van AZ in de groep, nadat begonnen werd een 2-2-gelijkspel tegen Randers. Jablonec werd al verslagen met 1-0.

Jablonec tegen Randers eindigde donderdag in 2-2, waardoor AZ nu vier punten losstaat in de groep. Jablonec leek door twee goals van Tomáš Cvancara op weg naar winst tegen Randers, maar in de laatste minuut redde Stephen Odey een punt voor de Denen door een penalty te benutten. De Nigeriaan was ook al verantwoordelijk voor de 1-1.

Over twee weken vervolgt AZ de groepsfase met een thuiswedstrijd tegen Cluj. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft nu vijf wedstrijden op rij gewonnen en speelt zondag in de Eredivisie uit tegen FC Groningen.

Stand groep D Conference League 1. AZ 3-7 (+2)

2. FK Jablonec 3-4 (0)

3. Randers FC 3-3 (0)

4. CFR Cluj 3-1 (-2)

De basisopstelling van AZ. Foto: Getty Images

Clasie volleert op paal

AZ was donderdag in Roemenië vanaf het begin sterker dan Cluj. Jordy Clasie opende het Alkmaarse offensief met een volley die op de buitenkant van de paal eindigde. Kort daarna hield doelman Cristian Balgradean de Vangelis Pavlidis van scoren af, waarna het in de negentiende minuut alsnog raak was. Karlsson kopte raak uit een voorzet van Yukinari Sugawara (0-1).

In het vervolg van de eerste helft nam de irritatie toe op het veld. Trainer Jansen reageerde boos na een overtreding van Andrei Burca op Pavlidis, die de Roemeen op geel kwam te staan.

Op slag van rust moest ook Owen Wijndal het ontgelden bij een harde ingreep van Emmanuel Culio, die eveneens met geel goed wegkwam. De aangeslagen AZ-aanvoerder kon net als Pavlidis worden opgelapt.

Jesper Karlsson juicht na de 0-1. Jesper Karlsson juicht na de 0-1. Foto: ANP

De Wit geblesseerd naar de kant

In de tweede helft was van een Alkmaars overwicht geen sprake meer. Cluj speelde met een betere veldbezetting en kon daardoor met vlotte combinaties wat kansen afdwingen, vooral in het eerste kwartier na de rust. AZ-doelman Peter Vindahl Jensen hield goed stand.

Na ruim een uur kreeg ook Dani de Wit te maken met het harde Roemeense spel. Hij moest gehavend naar de kant nadat hij door Gabriel Debeljuh hard was geraakt. Ook de Kroaat mocht met geel niet klagen.

In de slotfase kwam het volwassen spelende AZ niet meer in grote problemen, waardoor het 0-1 bleef en de knock-outfase van de Conference League weer een stuk dichterbij is voor de Eredivisionist.