PSV heeft donderdag een onnodige thuisnederlaag geleden in de Europa League. AS Monaco was mede dankzij het eerste doelpunt van Myron Boadu met 1-2 te sterk in Eindhoven.

Nadat Boadu vroeg de score opende, kwam PSV pas tegen het einde van de eerste helft wat beter in de wedstrijd. Verder dan de gelijkmaker van Cody Gakpo kwam de ploeg niet.

Monaco had in de tweede helft nog geen kans gehad, maar in de 89e minuut zorgde Sofiane Diop toch voor de winnende treffer: 1-2. Extra tegenvaller voor trainer Roger Schmidt was het geblesseerd uitvallen van Noni Madueke en Gakpo. Zondag speelt PSV in Amsterdam de Eredivisie-topper tegen Ajax.

PSV staat met vier punten op de derde plaats in de groep. Real Sociedad boekte een 0-1-zege op bezoek bij Sturm Graz en staat achter Monaco op de tweede plek.

Stand in groep B 1. AS Monaco 3-7 (+2)

2. Real Sociedad 3-5 (+1)

3. PSV 3-4 (+2)

4. Sturm Graz 3-0 (-5)

Boadu scoort door de benen van Drommel

PSV begon donderdag moeizaam aan de wedstrijd en werd ver teruggedrongen door Monaco. Dat leidde al tot een aantal gevaarlijke momenten, voordat Boadu na twintig minuten de score opende. De oud-spits van AZ troefde eerst Armando Obispo af en schoof de bal daarna door de benen van doelman Joël Drommel.

Het duurde even voordat PSV van die klap bekomen was, maar aan het einde van de eerste helft beten de Eindhovenaren onder aanvoering van Cody Gakpo eindelijk wat van zich af.

De linksbuiten knalde eerst in kansrijke positie tegen ploeggenoot Marco van Ginkel op en schoot even later naast. Ook Van Ginkel en Mario Götze waren nog dreigend voor de thuisploeg.

77 Boadu maakt tegen PSV zijn eerste treffer voor AS Monaco

PSV krijgt in zoektocht naar winnende treffer deksel op de neus

Na rust ging PSV steeds nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker. Die viel na een kwartier spelen en kwam op naam van uitblinker Gakpo.

De vleugelspits speelde Vinícius in. De spits - die voor het eerst in de basis stond - liet de bal bij zijn aanname enkele meters van de voet springen, maar gaf zo onbedoeld een assist op Gakpo, die van net buiten de zestien met een harde schuiver raak schoot.

Kort daarna moest Gakpo met een blessure naar de kant. Eerder kreeg PSV met het uitvallen van Madueke met een vermoedelijke hamstringblessure ook al slecht nieuws met oog op de topper tegen Ajax van zondag.

Ook zonder de twee vleugelspitsen ging PSV met opportunistisch spel op zoek naar de voorsprong. Vinícius probeerde iets te opzichtig een strafschop te versieren, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Invaller Yorbe Vertessen verprutste nog een grote kans.

In de absolute slotfase kreeg het aandringende PSV toch nog het deksel op de neus. Monaco was in de tweede helft nog amper in het vijandelijke strafschopgebied geweest, maar in de 89e minuut gleed Diop een lage voorzet binnen. Over twee weken kunnen de Brabanders in het Stade Louis II revanche nemen.