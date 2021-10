Hoewel Feyenoord er na de 3-1-zege op Union Berlin uitstekend voor staat in de Conference League, willen trainer en spelers nog lang niet denken aan overwintering. Het is al zeven jaar geleden dat Feyenoord voor het laatst na de winterstop actief was in Europa.

"Of we nu al met anderhalf been in de knock-outfase staan? Dat denk ik niet", zei trainer Arne Slot tegen ESPN. "We spelen nu twee uitwedstrijden in Berlijn en Praag, dat worden geen makkelijke duels."

"Dit is een groep waarin iedereen punten tegen iedereen gaat pakken. Alle vier de clubs zijn aan elkaar gewaagd, daarom kunnen we zeker nog niet denken dat we er al zijn", zei de coach.

Feyenoord zou in theorie over twee weken al zeker kunnen zijn van overwintering, als het zelf van Union wint en Slavia Praag thuis onderuit gaat tegen Maccabi Haifa.

Stand in groep E Conference League 1. Feyenoord 3-7 (+3)

2. Maccabi Haifa 3-4 (-2)

3. Slavia Praag 3-3 (0)

4. Union Berlin 3-3 (-1)

Linssen voelt zich inmiddels echte spits

Maar ook Bryan Linssen verwacht niet dat Feyenoord zich zo snel al gaat plaatsen voor de volgende ronde. "We staan er heel goed voor, maar we zijn er nog lang niet", zei de spits.

"Vorig jaar konden we op de laatste speeldag ook overwinteren, maar toen redden we het niet", doelde hij op de 1-0-nederlaag tegen het Oostenrijkse Wolfsberger in de Europa League. "Dat geeft maar aan dat we tot het einde moeten blijven strijden."

Linssen stond donderdag opnieuw in de spits, nadat hij zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-2) nog als linksbuiten speelde. "Ik heb de laatste maanden zo vaak in de spits gespeeld dat ik daar helemaal aan gewend ben. Ik zie mezelf eigenlijk niet meer als linksbuiten."

'Ene scheids fluit ervoor, de ander niet'

Linssen maakte donderdag de tweede treffer, al ging daar een opzichtig duwtje in de rug van een Duitse verdediger aan vooraf. Doordat er geen VAR is in de Conference League, kon de treffer niet geannuleerd worden.

"De ene scheidsrechter fluit ervoor, de ander niet", oordeelde Linssen. "Als een verdediger valt, dan fluiten ze vaak heel snel, maar bij een aanvaller niet. Nu was dat eens niet zo."

Slot en Linssen waren het er wel over eens dat Feyenoord eigenlijk vier of vijf keer had moeten scoren tegen de nummer vijf van de Bundesliga. "Berlin geeft normaal maar heel weinig kansen weg, daarom stemt het mij erg tevreden dat wij juist wel veel kansen creëerden", zei de trainer.