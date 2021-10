De spelers van Vitesse zijn donderdag dolblij na de overwinning op Tottenham Hotspur in de Conference League en benadrukken dat het een verdiende zege was. Door een treffer van Maximilian Wittek wonnen de Arnhemmers in het GelreDome met 1-0 van de Champions League-finalist van 2019.

"Vanaf het begin hebben we laten zien dat we wilden voetballen", glunderde matchwinner Wittek na afloop voor de camera van ESPN. "We hebben aardig wat kansen gecreëerd, het was niet eens geluk dat we van deze topclub gewonnen hebben."

Tottenham spaarde tegen Vitesse wel de nodige basisspelers. Zo behoorden Harry Kane, Son Heung-min en Hugo Lloris niet tot de wedstrijdselectie van trainer Nuno, maar dat geeft de overwinning volgens Wittek niet minder glans.

"Qua marktwaarde stond er nog altijd meer dan 200 miljoen euro op het veld bij Tottenham. Het is dus een fantastische overwinning."

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 3-7 (+2)

2. Vitesse 3-6 (+2)

3. Tottenham Hotspur 3-4 (+3)

4. NS Mura 3-0 (+7)

Maximilian Wittek schoot in de 78e minuut raak tegen Tottenham Hotspur. Foto: Pro Shots

'Son en Kane doen dan weer mee'

Over twee weken speelt Vitesse weer tegen Tottenham, maar dan in Londen. Mogelijk zijn alle grote sterren er dan wel bij, omdat de huidige nummer vijf van de Premier League aan de bak moet om te overwinteren op het derde Europese niveau.

"Ik denk dat Son en Kane dan meedoen", zei Riechedly Bazoer, die als centrale verdediger dan een zware taak wacht. "Maar dat vind ik alleen maar leuk. Ik kijk uit naar die wedstrijd, maar het was hier in Arnhem ook prachtig. We hebben goed veldspel laten zien."

Bazoer sprak ook lovende woorden over Wittek, die in de 78e minuut op fraaie wijze een voorzet van Eli Dasa binnenschoot. In de play-offs tegen Anderlecht was de 26-jarige Duitser met twee goals ook al de gevierde man. "Wittek is een killer. Hij is enorm belangrijk voor ons."

Wittek is dit seizoen met vier doelpunten zelfs de Europese topscorer van Vitesse, terwijl hij linksback is. "Doordat ik vaak opkom, ben ik iets tussen een verdediger en een middenvelder in. Ik ben zeker geen aanvaller", vertelde Wittek met een glimlach. "Het is vooral aan de goede voorzetten van Dasa te danken dat ik kan scoren. We trainen er veel op en dat betaalt zich uit."